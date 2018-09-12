МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Холостяков в России оказалось в два раза больше, чем незамужних женщин, — 16 и 7 процентов соответственно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом больше женатых мужчин также больше, чем замужних женщин, — 54 против 47 процентов. Почти две трети россиян (62 процента) заявили, что состоят в "серьезных отношениях": 50 процентов — в официальном браке, 10 процентов живут вместе, но отношения не узаконили, а еще два процента признались, что встречаются больше года, но не живут вместе.

Среди тех, кто состоит в романтических отношениях, почти треть (30 процентов) познакомились в компании друзей и знакомых. Пятая часть (20 процентов) встретили пару на работе, 13 процентов — во время учебы, 11 процентов — в парке. Для шести процентов опрошенных местом знакомства стал концерт, для пяти процентов — социальные сети, а для четырех процентов — магазины, транспорт и другие общественные места. Как отмечают социологи, молодежь активнее знакомится в интернете (16 процентов), но не чаще, чем на улицах и в парках, и реже, чем в компании друзей или соучеников.

Опрос проводился 21 августа методом телефонного интервью среди 1600 взрослых россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.