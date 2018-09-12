В ГД внесли проект по уведомлению об отказе от иностранного гражданства

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили уточнить порядок уведомления гражданами РФ об их отказе от иностранного гражданства, что позволит им поступить на госслужбу Российской Федерации, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Ильдар Гильмутдинов (ЕР), Сергей Гаврилов (КПРФ), Руслан Бальбек (ЕР), Рамзил Ишсарин (ЕР) и Дмитрий Саблин (ЕР).

Разработчики законопроекта указали на пробел в правовом регулировании в случаях, когда гражданин Российской Федерации, ранее уведомивший о наличии гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в другой стране, вышел из гражданства иностранного государства либо утратил статус лица, постоянно проживающего на его территории.

Отсутствие законодательно установленной соответствующей процедуры такого уведомления, считают авторы инициативы, нарушает конституционные права граждан РФ, в том числе право быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к госслужбе.

"В этой связи законопроектом предлагается дополнить статью (закона "О гражданстве")… положением, регулирующим процедуру подачи указанными гражданами уведомления о выходе из гражданства иностранного государства либо утрате статуса лица, постоянно проживающего на территории иностранного государства", — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем, отмечают авторы, законопроект направлен на решение проблем граждан Российской Федерации, которые направили в посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них гражданства Украины и желают поступить на муниципальную службу и государственную службу Российской Федерации, так как граждане РФ, имеющие украинское гражданство, не могут быть приняты на госслужбу в России.

Таким образом, законопроектом регулируется порядок уведомления и предоставления гражданами необходимых документов.