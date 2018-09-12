Около 200 человек могут побороться за звание "Героя нашего времени"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Число желающих принять участие во Всероссийском проекте "Герои нашего времени", призванном поощрять волонтеров, может увеличиться вдвое и достигнуть двухсот человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Центра социальных проектов "Быть человеком" —директор департамента коммуникаций и информационной политики ГК "ЛокоТех" Дарья Топильская.
"Идея проекта родилась в Группе компаний "Локотех". Мы искали среди своих работников неравнодушных людей, которым не всё равно. как они живут, людей, которые занимаются благотворительностью, волонтёрством, бескорыстно в свободное от работы время, не привлекая к себе внимание, или тех, кто действительно совершил какие-то геройские поступки с риском для жизни. И оказалось, что таких работников очень много и мы решили сделать социальный проект "Герои нашего времени". Мы сразу поняли, что у этого проекта огромные перспективы и он востребован в обществе, потому что в медийном поле мало примеров бескорыстных героев, на которых можно равняться", — сказала Топильская.
"Нынешний 2018 год объявлен в России Годом волонтера. Это дает широкие возможности привлечь к добровольческому движению как можно больше людей. А значит, сделать общество более отзывчивым, показать положительные примеры простых людей, которые не обладая сверхсерьёзными материальными ресурсами, смогли изменить мир вокруг себя", — отметила Топильская.