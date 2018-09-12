Роструд начал поиск талантливых работников старшего возраста

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Роструд организовал работу по поиску талантливых работников среди старшего возраста, сообщил журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов в кулуарах ВЭФ.

Он сообщил, что ведомство ждет от служб занятости регионов примеры о лучших практиках востребованности и наставничества.

"Творческий потенциал старшего поколения – это богатство нашей страны. Опыт профессионалов, накопленный годами, может быть востребован, прежде всего, там, где человек работал всю жизнь. Нельзя исключать последовательности, например, в научно-исследовательском процессе, который представляет собой непрерывное накопление, пополнение, развитие и передачу знаний", — заявил Вуколов.

Он отметил, что сегодня Роструд обращает особое внимание на преемственность поколений, наставничество, вовлеченность старшего поколения в творческий процесс, а самое главное, передачу профессионального и жизненного опыта молодым.

"Уверен, что в регионах, даже самых отдаленных уголках России, найдется ни одна сотня талантливых и одаренных людей в разных сферах деятельности, которые востребованы и активно делятся своим опытом. В настоящее время мы ждем от служб занятости регионов примеры о лучших практиках по этой теме", — заявил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.