Собянин поздравил председателя ЦИК Памфилову с днем рождения

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову с днем рождения, назвав ее человеком твердых принципов.

Поздравляю с днем рождения председателя @CIKRussia Эллу Александровну Памфилову — человека твердых принципов, с большим сердцем. Желаю здоровья и успехов в любом начинании. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 сентября 2018 г.

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"Поздравляю с днем рождения председателя ЦИК России Эллу Александровну Памфилову — человека твердых принципов, с большим сердцем", — написал он в своем Twitter.

Он пожелал Памфиловой "здоровья и успехов в любом начинании".