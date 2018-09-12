Путин наградил победителей Дальневосточной регаты учебных парусников

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей и призеров Дальневосточной регаты учебных парусников 2018 на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей и призеров Дальневосточной регаты учебных парусников 2018 на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил команду победителей Дальневосточной регаты учебных парусников, которая состоялась в рамках Восточного экономического форума, кубок за первое место среди больших учебных парусников класса А получил капитан российской парусной яхты "Надежда".

В церемонии награждения также приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Юной Кореи Ли Нак Ён. Они вручили награды победителям в отдельных категориях.

Приз в номинации "Международное морское братство" достался экипажу парусника Koreana из Южной Кореи, награду вручил премьер-министр Японии. Номинация "За вклад в развитие парусных традиций и морского дела досталась японскому судну Kaiwo Maru, приз вручил премьер-министр Южной Кореи. Приз в номинации "За волю к победе" экипажу китайского парусника Qingdao Team вручил президент Монголии.

Отдельный приз достался Софье Даниленко и Илье Соловейчику за первое место в детско-юношеской регате среди детей до 12 лет. Их наградил председатель КНР.

Церемония награждения завершилась совместным фотографированием, после чего Путин обменялся краткими репликами с участниками регаты.

Дальневосточная регата учебных парусников проходит в рамках российской программы крупнейших международных парусных соревнований, разработанной Министерством транспорта РФ, "Совкомфлотом", Всемирной ассоциацией учебных парусников и Ассоциацией учебных парусников на период с 2018 по 2022 годы. Она предусматривает проведение ежегодных международных соревнований учебных парусников на Дальнем Востоке (2018 и 2020 годы), на Черном море (2019 и 2022 годы) и в Санкт-Петербурге (в 2021 году).

В 2018 году соревнование впервые проходит в Дальневосточном регионе, в нем принимают участие парусные суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и Индонезии.

Особенностью этапа регаты во Владивостоке станет проведение детско-юношеской парусных соревнований, в которых примут участие сильнейшие российские и дальневосточные яхтсмены в возрасте от 9 до 16 лет.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.