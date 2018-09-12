Путин и Си Цзиньпин посетили на ВЭФ фотовыставку о сотрудничестве РФ и КНР

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили в среду фотовыставку, посвященную истории российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Выставка проходит в рамках Восточного экономического форума.

Лидеры осмотрели фотографии, рассказывающие о важнейших событиях в двусторонних торговых отношениях, о крупных стратегических проектах в энергетике, авиастроении, о межрегиональном сотрудничестве, а также о гуманитарных контактах. Путин и Си Цзиньпин также посмотрели краткий видеоролик об истории партнерства двух стран.

Выставка проходит в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета. Путин рассказал Си Цзиньпину о том, что в обычное время это здание используется как учебный корпус. По словам президента, помещение получилось светлым, просторным, удобным для студентов, кроме того, отсюда открывается красивый вид на бухту Аякс. Лидер КНР по достоинству оценил учебный корпус.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.