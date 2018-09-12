В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гидрометцентр продлил на четверг, 13 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 18-20 градуса.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в среду из-за ветра и высокой пожароопасности.