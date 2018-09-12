Путин рассказал Абэ о предпочтениях в морепродуктах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ о своей прогулке во вторник по набережной на острове Русский с председателем КНР Си Цзиньпином и сообщил, что селедку любит больше, чем икру.

Путин пообщался с Абэ в неформальной обстановке перед началом пленарной сессии ВЭФ. А накануне поздно вечером российский и китайский лидеры прогулялись по ярмарке "Улица Дальнего Востока", которая работает на набережной в кампусе ДВФУ, где проходит Восточный экономический форум.

"Нас вчера тоже здесь с председателем Си Цзиньпином медом угощали, блинами. Мы ходили здесь по рядам на набережной", — поделился впечатлениями Путин.

Путин рассказал Абэ, что селедку любит больше, чем икру: Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать pic.twitter.com/cc92oo8UyY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.

У Абэ рассказ Путин вызвал улыбку и интерес.

"Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать", — сообщил российский лидер, удивив японского премьера.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.