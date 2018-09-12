В Госдуме предложили создать лечебно-географическую карту Дальнего Востока

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной Думы предлагают создать подробную географическую карту Дальнего Востока с указанием мест, обладающих лечебными и рекреационными возможностями, сообщила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме.

Депутат заявила, что рекреационный и лечебный потенциал Дальнего Востока — это "закрытая книга", так как сегодня никто не обладает знаниями о возможностях этого региона.

"Мы предлагали и ещё раз просим разработать лечебно-оздоровительную, географическую карту Дальнего Востока с подробным описанием факторов, благоприятно влияющих на здоровье человека по группам заболеваний", — сказала она.

По мнению Яровой, спутниками таких проектов должны быть социальные детские объекты по отдыху и оздоровлению.

"Наши дети должны знать свою страну, а возможность оздоровления на Дальнем Востоке — это та перспектива, к которой мы можем прийти", — отметила депутат.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.