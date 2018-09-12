Проект госплана развития Приангарья разработают до 1 ноября

ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Проект государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы должен быть представлен главе Приангарья Сергею Левченко до 1 ноября текущего года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на заседании государственного комитета по планированию социально-экономического развития, которое состоялось в Братске, обсуждался вопрос о переходе региона на принцип государственного и муниципального пятилетнего планирования. На текущий момент определены 11 базовых направлений развития, куда входит повышение заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечение продовольственной безопасности региона, поддержка местных товаропроизводителей, поддержка промышленных производств и создание новых, качественное улучшение медицинского обслуживания.

"Наша задача — сформировать эффективный управленческий механизм, который бы расширил горизонты и масштабы планирования, свел воедино различные отраслевые инструменты, а также действующие в Иркутской области институты развития", — сказал Левченко, слова которого приводит пресс-служба.

По мнению губернатора, сейчас значение всех стратегических планов снижается неопределенностью бюджетной политики и отсутствием долгосрочного бюджетного планирования.

Как отмечается в сообщении, глава региона поручил региональному министерству финансов области до 1 ноября разработать проект пятилетнего бюджетного плана. Ранее областной бюджет разрабатывался и принимался на трехлетний период.

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