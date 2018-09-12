Васильева рассказала о формировании Министерства просвещения

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министерство просвещения России на сегодняшний день фактически сформировано, туда вошло 13 департаментов, количество сотрудников составит около 400 человек, заявила глава ведомства Ольга Васильева в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы фактически закончили формирование (Минпросвещения — ред.). У нас сложившихся 13 департаментов, количество сотрудников, работающих в министерстве, будет превышать 400 человек — это меньше, чем в едином министерстве образования и науки. На мой взгляд, это оптимальная цифра, чтобы решать вопросы, которые определены министерством. Это политика в области общего образования и среднего профессионального образования. На сегодняшний день процесс формирования подходит к концу, поэтому мы сможем вполне в нормальном режиме работать, обычном", — сказала Васильева.

Она добавила, что костяк руководства министерства сформирован.

"Из тех заместителей, о которых вы говорите, это мои коллеги, которые работали со мной в некогда едином министерстве. Татьяна Юрьевна Синюгина будет курировать общее образование — это приоритетное направление. Ирина Петровна Потехина будет курировать среднее профессиональное образование, также важнейший приоритет для нас. Что касается Павла Станиславовича (Зеньковича — ред.), кроме основных своих обязанностей статс-секретаря, в круг его обязанностей входит и забота о детских летних оздоровительных центрах федерального значения",- подчеркнула Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Главой министерства просвещения была назначена Ольга Васильева.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ".