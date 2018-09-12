Новый федеральный проект Минпросвещения коснется людей всех возрастов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Минпросвещения России запустит систему профессиональных конкурсов для людей всех возрастов, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

В июле Васильева сообщала, что в нацпроект "Образование" войдут девять федеральных проектов.

"Хочу сказать, что среди проектов, федеральных проектов, мы также запускаем проект абсолютно новый для нас — это создание системы конкурсов для граждан каждого возраста с целью их развития и роста", — сказала Васильева на пленарной сессии в рамках ВЭФ.

Она отметила, что проект будет идти совместно с платформой "Россия — страна возможностей".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ".