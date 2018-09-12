Уровни ЕГЭ по иностранному языку не будут делить на базовый и профильный

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министерство просвещения не рассматривает разделение ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный уровни, заявила глава министерства Ольга Васильева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Васильева ранее заявляла, что 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.

"Эксперты спорили: давайте сделаем уровненный ЕГЭ, давайте сделаем уровень базовый. На сегодняшний день споры уже прекратились, и уровень языка будет один… Я считаю, что как инструментом, им должен пользоваться каждый (владеть иностранным языком — ред.)", — сказала Васильева.

Она добавила, что в современном мире "неприлично" не владеть языком, который является языком международного общения. "В первую очередь речь идет об английском языке", — сказала министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ".