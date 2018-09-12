Ольга Васильева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Васильева опубликовала сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что министерство просвещения не рассматривает возможность разделения ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Васильева была награждена памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.