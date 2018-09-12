ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Васильева опубликовала сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что министерство просвещения не рассматривает возможность разделения ЕГЭ по иностранному языку на базовый и профильный.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.
Затем Васильева была награждена памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.