Иванов: компании-"дураки" вываливали мусор на трассу в Подмосковье

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. После закрытия подмосковного полигона отходов Кучино некоторые компании, занимающиеся вывозом мусора, попытались попросту вываливать его на автотрассу, но были вычислены и серьезно оштрафованы, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в среду на сессии "Национальный проект "Экология": приоритеты государства, возможности для бизнеса" Восточного экономического форума".

На сессии речь зашла о повышении экологической культуры и добросовестности компаний, занимающихся вывозом мусора.

"Когда по указанию президента закрыли полигон Кучино, некоторые недобросовестные компании, которые занимаются вывозом мусора… вываливали мусор из мусоровозов на платной дороге под Одинцовом. Ничего не боясь. Прямо останавливались на платной шестиполосной трассе и в четыре часа утра вываливали мусор", — сказал Иванов.

"Но они, дураки, конечно, не сообразили, что там все в камерах, поэтому номера считали и предъявили очень серьезные иски. А вы говорите — культура", — добавил он.