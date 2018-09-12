Акимов: нацпроект "Безопасные дороги" предполагает возможность измнения ПДД

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" предполагает возможность уточнения правил дорожного движения, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Обсудим на первом заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Надеюсь, в октябре оно пройдет. Там есть ряд предложений, будем заслушивать наших коллег", — ответил он на вопрос, будут ли уточняться правила дорожного движения в рамках нацпроекта.

Сами предложения вице-премьер не озвучил.

В июле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 78 городских агломераций РФ, где живет более половины населения страны. В рамках реализации проекта в нормативное состояние должна быть приведена улично-дорожная сеть этих городов и пригородов, а также ликвидированы точки аварийности в дорожной сети этих агломераций. Также, согласно проекту, должны быть приведены в нормативное состояние региональные автомобильные дороги, связывающие эти агломерации.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.