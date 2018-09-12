ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор ужесточит требования к утилизации биологических отходов, заявила глава ведомства Анна Попова в рамках сессии "Генетические технологии: польза для экономики или угроза для жизни" на ВЭФ.

"Мы подготовили изменения в наши санитарные правила, которые должны ужесточить требования к утилизации отходов и к использованию материала биологического только по той цели, для которой он пришел. То есть написано в лаборатории общеклинической — "исследование на холестерин", ну вот только на холестерин. Весь остальной материал биологический, который пришел, он должен утилизироваться", — заявила Попова.

Она отметила, что нужно защитить геном человека и защитить человека от тех процессов, которые происходят при проведении исследований, чтобы не возникало вторичных рисков.

"Нам нужно взвешенно подойти к тому, какие исследования мы проводим, нам нужно делать реестр, это, безусловно, так. Нам нужно отнестись более тщательно и, очевидно, поменять регулирование, в какой-то части нормативные акты, в части безопасности проводимых исследований и работе с измененными организмами, с использованием технологий, близких к синтетическим", — отметила Попова.

Она отметила, что эти технологии сегодня могут быть риском для большого количества людей, если они будут использоваться как биологическое оружие.

"Это вполне реально, и это тоже тема, которая сегодня должна обсуждаться", — отметила она.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.