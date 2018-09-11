В России могут создать приложение для определения возраста покупателей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Директор X5 Retail Group по взаимодействию с органами власти Станислав Наумов на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым предложил создать специальное приложение для мобильных устройств, которое позволит сотрудникам магазинов устанавливать возраст покупателей, глава кабмина предложил ему сформулировать техзадание.
Он отметил, что сейчас многие оплачивают покупки через приложение, картами в телефоне. Однако кассир самостоятельно принимает решение об обслуживании пенсионеров без очереди.
"Было бы нужно, чтобы вы тогда сформулировали техническое задание по этому поводу", — ответил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.