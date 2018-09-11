Врио главы Приморья рассказал Путину о ходе ликвидации последствий циклонов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий недавних циклонов и вызванных ими подтоплений, глава государства пообещал оказать краю поддержку.

"В августе была активная циклоническая деятельность, (паводком) затронуло порядка 12 муниципальных образований, 7,5 тысячи человек пострадали, 34 гектара сельхозугодий пропало, ущерб по дорожной инфраструктуре, по предварительной оценке МЧС, составил 720 миллионов рублей", — сказал врио губернатора.

По его словам, порядка 117 миллионов рублей сейчас выплачивается пострадавшим гражданам.

"Готовим поручения во все министерства, поскольку помощь нужна", — отметил Тарасенко.

"Сейчас делаем все оценки (прежде всего по ущербу для домохозяйств), делаем как можно быстрее, потому что зима на носу", — добавил он.

Глава региона также сообщил, что отдельно ведется работа по обустройству новой дамбы, а также подготовлено обращение в правительство с просьбой о поддержке в плане реконструкции мостов, многие из которых пострадали или были полностью снесены наводнением.

"Хорошо, будем помогать", — отреагировал Путин.