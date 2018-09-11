В московских СИЗО стартовал проект раздельного содержания обвиняемых

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эксперимент по раздельному содержанию фигурантов экономических дел, в первую очередь, предпринимателей, отдельно от остальных обвиняемых стартовал в СИЗО Москвы, сообщает во вторник пресс-бюро ФСИН России.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума, что ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям.

"В следственных изоляторах УФСИН России по городу Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь, предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пенитенциарного ведомства пояснили, что фигурантов "экономических" дел при поступлении в СИЗО определяют в камеры в отдельных блоках и корпусах изолятора для того, чтобы исключить контакты с другими подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений неэкономического характера — против личности и других тяжких правонарушений.

В пресс-службе также подчеркнули, что этот эксперимент не противоречит действующему законодательству и не нарушает его.