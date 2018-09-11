Роспотребнадзор не нашел угрозы холеры на Кубани

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Случаи холеры в украинском Бердянске не вызывают опасений в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: контроль усилен, "завозное" заболевание смогут быстро локализовать, сообщили РИА Новости в службе.

Ранее областной лабораторный центр Минздрава Украины проинформировал о случае холеры в городе Бердянск Запорожской области. По данным ведомства, больной отдыхал в Бердянске, сам он проживает в Днепропетровской области. По месту временного проживания больного были взяты пробы питьевой воды и сточных вод, обследованы еще шесть человек. Специалисты взяли пробы креветок, продававшихся на пляже, и четыре пробы морской воды. Результаты всех проб оказались отрицательными, холерные вибрионы не выявлены.

"Опасений в связи с этим случаем у нас, скорее всего, нет. Потому что у нас контроль усилен — это у нас происходит ежегодно в эпидсезон — за приезжающими и выезжающими, за окружающей средой, в частности, водой из открытых водоёмов. Это исследуется еженедельно. Если и возникнет какой-то "завозной" случай, он будет очень быстро локализован", — рассказали РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кубани.

Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.