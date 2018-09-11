Медведев призвал относиться к социальным программам внимательнее

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в текущей ситуации к социальным программам надо относиться более внимательно.
"В нынешней ситуации целый ряд социальных программ — к ним нужно относиться более внимательно. Это абсолютно нормально. И скажем прямо — я такое указание Минфину уже давал — понимая, что в нынешней ситуации целый ряд программ, которые, может быть, раньше не имели такого принципиального значения, становятся более важными для наших граждан, особенно для граждан предпенсионного возраста", — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений "Единой России" по изменению пенсионного законодательства.
Он также назвал обязанностью Минфина придерживаться жестких рамок работы. "Потому что в противном случае у нас начнет трещать бюджет", — пояснил Медведев.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.