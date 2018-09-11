Ученый оценил шансы президентской тигрицы Илоны принести потомство

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Тигрица Илона, выпущенная в 2014 году на волю президентом России Владимиром Путины, получила хороший шанс принести потомство, так как на ее территорию начали заходить женихи, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Путин 22 мая 2014 года в Амурской области выпустил на волю тигрят-сирот Кузю, Борю и Илону.

"У Илоны появился хороший шанс, связанный с тем, что самцы стали заходить на территорию Амурской области, и были моменты, когда их следы отмечались на расстоянии суточного хода от нее. Поэтому все ждут эту зиму в надежде подтвердить, что у Илоны появился жених, и она принесет потомство", — рассказал Арамилев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России — около 560-580 особей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.