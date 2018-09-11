В магазинах появятся полки для продуктов с маркировкой "Светофор"

16:0711.09.2018
(обновлено: 16:35 11.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Ретейлеры начнут отводить специальные полки для продуктов, промаркированных по принципу "Светофор", сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она рассказала, что статистика по числу россиян, страдающих ожирением, демонстрирует рост, что означает риски для здоровья. Поэтому сейчас крайне важно придерживаться правильного питания, сокращать потребления сахара, жира, и соли, пояснила Попова.
"Я хотела бы сказать, что мы уже запустили свою программу "Светофор". Она носит добровольный характер, к ней сегодня присоединяются производители. Так, мы ждем дальнейшего присоединения производителей молочной и мясной продукции. У нас есть такие договоренности", — рассказала Попова в интервью на полях ВЭФ.
При этом она отметила, что процесс изменения маркировки занимает время, и каждое предприятие, которое включается в этот проект, относится к изменениям очень взвешенно и очень добросовестно.
"Мы сегодня имеем договоренность с ретейлом, и ретейл готовится промаркировать не только продукцию, но и полку в магазине, полку, на которой будет написано: "А вот здесь – продукция с установленным и в цвете промаркированным содержанием соли, жира и сахара, чтобы покупателю облегчить выбор", — сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что такие полки появятся в ближайшее время, однако форсировать события ведомство не намерено, поскольку и в этом сохраняется принцип добровольности.
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