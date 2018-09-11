ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Общая численность амурского тигра в РФ, согласно последним данным, выросла до 560-580 особей, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира.

"Численность тигра стабилизировалась и выросла. Если раньше она оценивалась порядка 500 особей, то сейчас она перешагнула за 550, и, по современным данным — это выборочный учет – она составляет порядка 560-580 тигров в России", — сказал Арамилев.

По его словам, оставшееся место обитания тигров в РФ пригодно для проживания 700 особей – это та численность, которая может при нынешнем уровне развития юга Дальнего Востока жить в гармонии с человеком.

"Это та численность, которой тигры могут достигнуть естественным путем и на ней стабилизироваться", — пояснил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.