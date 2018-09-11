Кадыров прокомментировал вызов главой Росгвардии Навального на дуэль

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что директор Росгвардии Виктор Золотов, вызвав на дуэль Алексея Навального, поступил как настоящий мужчина.
Глава Чечни считает, что "этот человек не примет вызова" и вопрос стоит "не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа". Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".
"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в обращении, опубликованном на канале Росгвардии на YouTube.
"Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — сказал генерал.