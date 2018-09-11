Кадыров прокомментировал вызов главой Росгвардии Навального на дуэль

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что директор Росгвардии Виктор Золотов, вызвав на дуэль Алексея Навального, поступил как настоящий мужчина.

По словам Кадырова, Золотов сделал правильный ход, "отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства". "Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни считает, что "этот человек не примет вызова" и вопрос стоит "не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа". Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".

В публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" утверждается, что продукты для нужд ведомства якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат "Дружба народов".

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов в обращении, опубликованном на канале Росгвардии на YouTube.

"Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — сказал генерал.