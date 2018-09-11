Минспорт и Приморье будут взаимодействовать в области физкультуры и спорта

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава министерства спорта России Павел Колобков и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписали соглашение о взаимодействии в области физической культуры и спорта между Минспортом РФ и правительством Приморского края.

Соглашение было подписано во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума. Документом предусмотрено развитие базовых для региона видов спорта, популяризация массового спорта и совершенствование спортивной инфраструктуры Приморского края.

"В соглашении уточнен также перечень спортивных объектов, строительство или реконструкция которых будет проведена при федеральной поддержке, – сказал Колобков, которого цитирует пресс-служба Минспорта. – Это объекты как массового спорта, так и спорта высших достижений. Например, в поселке Лозовский будет реконструирована гребная база, где сборные команды России планируют подготовку к крупнейшим соревнованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Колобков подчеркнул, что Приморский край является приоритетным регионом для подготовки национальных сборных команд к летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Также в рамках форума Колобков встретился с руководителем главного государственного управления по делам физической культуры и спорта Китайской Народной Республики Гоу Чжунвэнем. Совместно с руководителем проекта "Шёлковый путь" Владимиром Чагиным они обсудили ряд вопросов, связанных с проведением китайского этапа ралли-рейда, который пройдёт с 23 по 28 сентября этого года по маршруту Сиань – Алашань-Цзоци.

"У России и Китая давние крепкие связи в спортивной отрасли. Уже много лет мы совместно реализуем ряд проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. Это касается и российско-китайских молодежных игр, и международных спортивных игр "Дети Азии", и юношеских игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметил Колобков.