Комитет Госдумы поддержал проект об исключении злоупотребления РВП

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект по исключению случаев злоупотребления иностранными гражданами правом получения разрешения на временное проживание.

Соответствующее решение депутаты приняли во вторник на заседании комитета.

Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков, говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает, что разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте страны, в котором расположено место жительства гражданина России, являющегося его супругом (супругой).

Авторы инициативы отмечают, что подобную связь получения разрешения на временное проживание в России и места жительства гражданина РФ законопроектом предлагается установить для иностранных граждан, имеющих родителей и детей с российским гражданством.

При этом "ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранному гражданину выдано разрешение на временное проживание в РФ, предлагается не распространять на временно проживающего в РФ иностранного гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком", говорится в проекте.