МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.

Под предпенсионным понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.

Согласно документу, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — достижение показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе по сбалансированности и финансовой устойчивости.

Ожидается, что нижняя палата рассмотрит проект в четверг, 13 сентября.

Пенсионные изменения

В конце августа Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявив, что главная цель изменений — устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать их больше нельзя, это безответственно, а нерешительность может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери получат право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.