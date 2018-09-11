МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.
Согласно документу, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.
В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — достижение показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе по сбалансированности и финансовой устойчивости.
Ожидается, что нижняя палата рассмотрит проект в четверг, 13 сентября.
Пенсионные изменения
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 60-65 лет.