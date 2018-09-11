В Московском зоопарке установят пол черепахи из британской дипмиссии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев сообщил, что готов помочь сотрудникам британской дипмиссии в Москве определить пол черепахи, которая живет у них уже 15 лет.
"Установить пол черепахи не составляет большого труда. Сотрудники дипмиссии могут мне прислать по электронной почте ее фотографии с видами сверху, снизу и в профиль", — сказал Васильев РИА Новости.
Он пояснил, что вид снизу должен показать район хвоста черепахи, вид сверху – рисунок верхнего панциря, а профиль – голову.
"При наличии качественных фотографий установить вид и пол черепахи не составит большого труда. Сотрудники британского посольства могут обращаться – welcome", — сказал доктор Васильев.
Сотрудники британского посольства в Москве сообщили, что с радостью примут помощь ведущего герпетолога Московского зоопарка в определении пола живущей на территории дипмиссии черепахи.
"Это было бы прекрасно", — ответили РИА Новости в посольстве, добавив, что планируют выйти на связь со специалистом.