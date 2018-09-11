В Московском зоопарке установят пол черепахи из британской дипмиссии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев сообщил, что готов помочь сотрудникам британской дипмиссии в Москве определить пол черепахи, которая живет у них уже 15 лет.

Ранее в посольстве Великобритании РИА Новости рассказали, что на территории дипмиссии обитает красноухая или желтобрюхая черепаха (Pond slider) из семейства пресноводных. Сотрудники посольства бережно ухаживают за ней на протяжении уже почти 15 лет. Имени у нее нет, так как не совсем понятно, к какому полу она принадлежит, но в дипмиссии планируют это выяснить, пригласив в ближайшее время специалистов по этому вопросу.

"Установить пол черепахи не составляет большого труда. Сотрудники дипмиссии могут мне прислать по электронной почте ее фотографии с видами сверху, снизу и в профиль", — сказал Васильев РИА Новости.

Он пояснил, что вид снизу должен показать район хвоста черепахи, вид сверху – рисунок верхнего панциря, а профиль – голову.

"При наличии качественных фотографий установить вид и пол черепахи не составит большого труда. Сотрудники британского посольства могут обращаться – welcome", — сказал доктор Васильев.

Сотрудники британского посольства в Москве сообщили, что с радостью примут помощь ведущего герпетолога Московского зоопарка в определении пола живущей на территории дипмиссии черепахи.

"Это было бы прекрасно", — ответили РИА Новости в посольстве, добавив, что планируют выйти на связь со специалистом.