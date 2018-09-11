КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края внесли в законодательное собрание региона проект закона о сохранении льгот для жителей, достигших нынешнего пенсионного возраста, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам 29 августа выразил надежду, что регионы примут решение сохранить льготы на бесплатный проезд, по ЖКХ, при капремонте и газификации, льготы на лекарства на переходный период изменений в пенсионной системе. По словам Путина, важно, чтобы все эти решения были приняты до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению.

"Законопроект о сохранении льгот для жителей, достигших нынешнего пенсионного возраста, направлен в законодательное собрание края. Рассчитываем, что депутаты рассмотрят его уже на первой сессии после парламентских каникул — 26 сентября", — сказал Кондратьев.

Губернатор напомнил, что в соответствии с решением президента, власти региона подготовили изменения в отдельные законодательные акты края.

"Чтобы те категории мужчин и женщин, которым, например, полагались льготы на проезд и оплату жилищно-коммунальных услуг при достижении возраста 60 и 55 лет, могли их получить. Даже если на пенсию они при этом еще не выйдут. Надеемся, что депутаты поддержат эту инициативу. Средства для предоставления льгот в бюджете есть — в следующем году предусмотрено почти 9 миллиардов рублей", — пояснил Кондратьев.

Президент РФ в ходе телеобращения заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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