В УФСИН назвали состояние Сенцова удовлетворительным

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Состояние осужденного за терроризм Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.
Пятого сентября уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак встретился с Сенцовым, уточняется в сообщении. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осужденного не поступало.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.