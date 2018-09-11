В УФСИН назвали состояние Сенцова удовлетворительным

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Состояние осужденного за терроризм Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В настоящее время осужденный Олег Сенцов в филиале МЧ-8 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России ежедневно получает поддерживающую терапию, назначенное лечение и принимает питательную смесь. По результатам осмотра врача состояние осужденного характеризуется как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

Пятого сентября уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак встретился с Сенцовым, уточняется в сообщении. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осужденного не поступало.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН. По данным ведомства, Сенцов не имеет дефицита массы тела и не нуждается в экстренной госпитализации. Также УФСИН сообщало, что с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.