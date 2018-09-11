В Московском зоопарке выкормили новорожденных птенцов гвинейских турако

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Двух птенцов гвинейских турако, в июне впервые родившихся в Московском зоопарке, вручную выкормили сотрудники столичного зоосада, сейчас птенцы достигли размеров взрослых особей и их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка во вторник.

"Специалисты Московского зоопарка выкормили двух птенцов краснокнижной африканской птицы, появившихся на свет 21 июня. Сразу после вылупления птенцов забрали в специальное закрытое помещение, где при оптимальной температуре, освещении и влажности их в течение двух месяцев выкармливали вручную сотрудники отдела орнитологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые недели состояние маленьких турако вызывало большие опасения из-за их слабости, однако благодаря правильно подобранному рациону, особому режиму кормления и уходу птенцы окрепли, и сейчас их жизни ничто не угрожает. На данный момент птенцам уже более двух месяцев, и в размерах они догнали взрослых особей, а также почти полностью сменили черный детский пух на взрослое оперение.

© Фото : Московский зоопарк Птенцы краснокнижной африканской птицы гвинейский турако, выкормленные в Московском зоопарке © Фото : Московский зоопарк Птенцы краснокнижной африканской птицы гвинейский турако, выкормленные в Московском зоопарке

"Теперь у них появляются фиолетовые и зеленые перья, а также характерный хохолок на голове. Гвинейские турако – одни из самых эффектных пернатых в коллекции Московского зоопарка. В их окрасе доминирует насыщенный зеленый цвет, маховые перья окрашены в ярко-малиновый, а брюшко и задняя часть спины почти черного цвета с фиолетово-лиловым металлическим отблеском", — рассказали в зоопарке.

При этом, по словам специалистов, в содержании и разведении гвинейских турако есть сложности, связанные с особым рационом и необходимостью поддержания определенной температуры и влажности. Так, эти птицы чувствительны к сквознякам и плохо переносят даже небольшие перепады температуры, а также достаточно привередливы в еде, из-за чего размножение турако в условиях зоопарка является сложной задачей.

"В нашей стране известно всего несколько случаев, когда специалистам удавалось получить потомство от этих птиц. Так, специалисты Московского зоопарка развешивали в вольере турако сделанные вручную гнезда, чтобы птицы могли их осмотреть и выбрать самое подходящее для выведения птенцов. Поскольку у пары наших турако это первое потомство и совсем нет родительского опыта, специалисты приняли решение выкормить птенцов вручную еще задолго до того, как они вылупились", — пояснили специалисты.

Так, полюбоваться на подрастающих в Московском зоопарке птенцов турако можно на экспозиции в павильоне "Дом птиц", где они активно осваивают навыки полета и изучают окружающий мир. Отмечается, что пока маленькие турако содержатся отдельно от родителей и других представителей вида для адаптации. Всего в коллекции зоопарка, помимо вылупившихся в июне птенцов, четыре взрослых особи – два самца и две самки 2015 года рождения.