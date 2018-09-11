МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал.

Законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

Также нововведение предлагает сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.

"Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги", — говорится в пояснительной записке проекта.