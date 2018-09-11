Сенатор предложил активнее привлекать заключенных к работе на производствах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава регламентного комитета Совфеда РФ Андрей Кутепов направит во вторник на согласование в правительство поправки в Налоговый кодекс РФ о привлечении осужденных к работе на предприятиях УИС и частных компаний.

"В настоящее время количество осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и привлекаемых к оплачиваемому труду, составляет 37% или 160 тысяч человек. Пенитенциарная система России обладает свободными трудовыми ресурсами из числа осужденных в количестве 280 тысяч человек", — цитирует сенатора его пресс-служба.

По его словам, существующий механизм привлечения осужденных к труду не предусматривает прямого финансирования из федерального бюджета на выполнение данной государственной функции, что требует полной самоокупаемости производственной деятельности, а для минимального воспроизводства – также и наличия финансового результата.

Одним из способов решения вопроса является привлечение бизнес-сообщества, в том числе и субъектов малого и среднего предпринимательства, полагает Кутепов. Размещение производств на территориях учреждений уголовно-исполнительной системы, а также привлечение труда осужденных в иных формах позволит создать дополнительные рабочие места в период отбывания ими наказания, задействовать производственные мощности учреждений УИС (многие из которых в настоящее время простаивают), увеличить объем производимой продукции учреждениями УИС, что позволит увеличить поступления в федеральный бюджет.

Кроме того, полагает сенатор, это позволит частично решить вопрос с обеспечением осужденных рабочими местами после отбывания наказания, так как хорошо зарекомендовавшие себя работники могут быть привлечены предпринимателем, для которого работал осужденный, и после отбывания наказания. Указанное обстоятельство будет способствовать и снижению рецидивной преступности, считает Кутепов.

"Законопроектом предлагается снизить налоговую нагрузку организациям, осуществляющим производственную деятельность, которые готовы на взаимовыгодных условиях обеспечивать трудом осужденных. А именно – освобождать предпринимателей от уплаты налога на прибыль в части доходов, полученных в результате использования труда осужденных, а также от уплаты налога на имущество в части имущества, используемого для трудоустройства осужденных", — сказал Кутепов.

В финансово-экономическом обоснование законопроекта говорится о том, что изменения позволят увеличить количество трудоустроенных осужденных в год при пессимистическом прогнозе на 1,31 тысячи человек, при оптимистическом – на 9,8 тысячи. Социально-экономический эффект за год при пессимистическом прогнозе составит 155 миллионов рублей, в том числе с учетом полученной осужденными заработной платы, налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. Потенциальная экономия федерального бюджета за счет ресоциализации осужденных в обществе после освобождения и "невозвращении" их в места лишения свободы составит только по прямым затратам на питание, одежду и коммунально-бытовое обеспечение 23,5 миллиона рублей в год, отмечается в проекте.

При оптимистическом прогнозе социально-экономический эффект за год составит 1,17 миллиарда рублей, экономия федерального бюджета на содержание осужденных – 177,5 миллионов рублей, говорится в документе.