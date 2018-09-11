В Москве 16 сентября перекроют часть улиц

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Часть улиц в российской столице перекроют 16 сентября для проведения осеннего московского велопарада, сообщили в пресс-службе ЦОДД во вторник.

Перекрытия начнут действовать с 12.00.

Так, закрытыми для движения автомобилистов окажутся Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережные, а также набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

Помимо этого, водители не смогут проехать по Хамовническому Валу, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережным, улице 1905 года и Мантулинской улице.

Движение будут запускать по мере прохождения велоколонны.