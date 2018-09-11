В Минкультуры прокомментировали ситуацию с показом мод в РГБ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Библиотеки согласно законодательству имеют право самостоятельно определять программу мероприятий, которые проводятся в их стенах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ, комментируя информацию о проведении модного показа в залах Российской государственной библиотеки (РГБ).
"Согласно Федеральному закону "О библиотечном деле", библиотеки имеют право "самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах", "осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки". Таким образом, они самостоятельны в формировании программы мероприятий", — сказали в Минкультуры.