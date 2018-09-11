Более 16,5 тысяч школьников Чувашии отдохнули в оздоровительных лагерях

ЧЕБОКСАРЫ, 11 сен — РИА Новости. Более 16,5 тысяч школьников Чувашии этим летом отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

"В текущем году бюджет оздоровительной кампании составил более 474 миллионов рублей. Добиться значительного увеличения отдохнувших удалось без привлечения дополнительных средств — за счет организации профильных и тематических смен, уменьшения продолжительности менее популярных первой и четвертой смен. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются вторая и третья смены отдыха", — процитировали в пресс-службе министра образования и молодежной политики Чувашии Александра Иванова.

По его словам, этим летом на территории республики работали 18 загородных оздоровительных лагерей, были проведены 13 профильных смен. Так в мае-июне в республике прошли муниципальные этапы игр "Зарница" и "Орленок", в которых приняли участие более пяти тысяч человек, из них 810 — в республиканском этапе, а в начале августа 220 детей приняли участие в военно-патриотической смене "Патриот", организованной в форме палаточного лагеря на базе Чебоксарского аэроклуба имени А.В. Ляпидевского. Кроме того, в Чувашии работали 378 организаций дневного пребывания детей на 28 тысяч человек, из них 350 детей прошли интенсивные образовательные курсы "Летние Квантникулы" в детском технопарке "Кванториум".

В пресс-службе добавили, что глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал внимание на обеспечении детей качественным питанием независимо от роста цен на продукты.

"Необходим постоянный контроль за качеством питания в оздоровительных организациях. Аутсорсинговые компании в убыток себе работать не будут. Цены на продукты изменились, поэтому важно, чтобы не пострадало качество питания для детей", — привели в пресс-службе слова главы региона.

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