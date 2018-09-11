В РГБ больше не будут проводить показы мод

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Библиотека должна оставаться открытой для людей, крупные культурные события нужны этому пространству, чтобы оставаться живым, но показ мод действительно был "на грани", подобного опыта в залах Ленинки больше не будет, заявил гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 сентября в залах Ленинки состоялся модный показ и фотосессия.

"Библиотека — это не религиозное учреждение и не кладбище, это живое пространство для живых людей. Мы должны оставаться открытыми для всех групп и сообществ, вне зависимости от научного уровня, религиозной принадлежности или политической позиции… Тем не менее, на мой взгляд, проведенное мероприятие было "на грани". Любой партнер, даже самый крупный и известный, приходя в РГБ, должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге. Очевидно, что мы не смогли обеспечить это полностью в проведенном показе", — сказал Дуда, чьи слова приводит пресс-служба.

Дуда был назначен гендиректором РГБ в конце августа. Он отметил, что к этому моменту мероприятие уже было согласовано, но он полностью принимает за него ответственность. По словам директора, показ прошел таким образом, поскольку сотрудникам не хватает опыта в проведении подобных событий.

"Уверен, что нам нужны события такого класса и уровня. Это повышает узнаваемость не только РГБ, но и других библиотек, продвигает интерес к книгам и чтению. Мы планируем и дальше экспериментировать, привлекать молодежь в библиотеки. Но что могу точно пообещать — мы учтем наши ошибки, и в читальных залах Российской государственной библиотеки не будет банкетов и вызывающих фотосессий", — подчеркнул Дуда.

Он принес извинения тем, кого могли оскорбить появившиеся в прессе фотографии и сообщения.