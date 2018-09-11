Путин призвал зарубежных инвесторов соблюдать экологические стандарты в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Инвесторы, которые планируют реализовывать свои проекты на Дальнем Востоке, должны соблюдать имеющиеся строгие экологические стандарты и бережно относиться к окружающей среде, заявил президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках встречи с представителями зарубежных деловых кругов.

"И, конечно, общим требованием для всех проектов является соблюдение строгих экологических стандартов, бережливое отношение к окружающей среде. Ничего нового здесь я вам не скажу, в ваших странах происходит все то же самое", — сказал он.

Конкуренция за возможность работы на Дальнем Востоке растет, и российские власти готовы поддерживать лучшие, наиболее проработанные проекты и крупных корпораций, и малого, и среднего бизнеса, добавил президент РФ.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.