Московские музеи в День города посетили более 880 тысяч человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 880 тысяч человек посетили музеи Москвы в дни празднования 871-летия города 8 и 9 сентября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В этом году в день рождения столицы музеи, подведомственные Департаменту культуры, посетили более 880 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда культурные площадки приняли более 470 тысяч гостей", — рассказал порталу генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.

Согласно сообщению, самым востребованным у посетителей стал Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник — гостями музеев-заповедников "Коломенское", "Люблино", "Измайлово" стали более 250 тысяч человек.

Кроме того, популярностью горожан пользовались музей-заповедник "Царицыно" (более 240 тысяч), усадьба Кусково (более 55 тысяч), Музей Москвы (более 40 тысяч) и Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений).

Добавляется, что в праздничные дни бесплатными для посещения были 80 музеев и выставочных залов. Также для москвичей организовали более 150 бесплатных экскурсий.