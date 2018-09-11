Глава Минстроя попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Якушев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что данные по объему аварийного жилья, которое расселят за шесть лет, станут понятны в октябре 2018 года.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем министр был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.