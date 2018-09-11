Минобрнауки: любой вопрос об отмене госаккредитации вузов нужно взвесить

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В вузовском сообществе находится около 766 вузов, они все разные, поэтому любой вопрос об отмене госаккредитации нужно взвесить, заявила замминистра науки и высшего образования России Марина Боровская.

"Любой вопрос об отмене требует грамотно взвесить (все "за" и "против" — ред.). Мы понимаем, что в вузовском сообществе находится около 766 вузов. Это разные вузы, разного подчинения, разного ведомства, по-разному представлены сегодня их образовательные программы и траектории. Мы за качественное образование", — сказала Боровская журналистам, отвечая на вопрос о полной отмене госаккредитации вузов.

Она подчеркнула, что сейчас 30% выпускников вузов не востребованы и не трудоустроены.

В мае Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.