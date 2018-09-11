На Колыме хотят открыть филиалы Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Власти Колымы рассчитывают на открытие в регионе филиалов Дальневосточного федерального университета, с которым они подписали во вторник соглашение на Восточном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Сергей Носов.

"Только что подписали соглашение с Дальневосточным федеральным университетом. ДВФУ в состоянии стать в ряд лучших университетов страны и бороться за мировые рейтинги. Диплом этого университета может быть престижен для молодежи Магаданской области", — рассказал собеседник.

"Мы рассчитываем на филиальную сеть университета в Магадане. Мы готовы сотрудничать и смотреть варианты", — сказал он.

Губернатор добавил, что соглашение касается также подготовки и переподготовки преподавателей и учета кадровой потребности.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.