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Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше опасаться возможных терактов

Сюжет:
"Общественные мнения" (413)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Россияне стали меньше опасаться терактов, уровень обеспокоенности достиг минимума за последние 18 лет, на фоне постепенной стабилизации ситуации в Сирии растет и уверенность россиян в защите от возможных атак, сейчас защищенными себя ощущают 85% граждан, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"На фоне постепенного восстановления контроля правительства Сирии над территорией страны и уничтожения бандформирований исламистов выросла уверенность россиян в защищенности от террористической угрозы", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на результатах опроса, проведенного ВЦИОМ. На основе полученных данных социологи рассчитали несколько индексов. Один из них отражает уровень опасений самих респондентов, он может варьироваться от 10 до 90 пунктов: чем выше значение индекса, тем выше страх стать жертвой теракта. Второй индекс отражает оценку респондентами способности властей защитить от терактов. Этот показатель также измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от —100 до 100, при этом чем больше значение, тем выше уверенность в защите.

"Большинство наших сограждан (85%) считают, что власти страны смогут оградить население от возможных атак, соответствующий индекс достиг максимума за всю историю измерений", — указано в материалах исследования.

В конце нынешнего лета он составил 73 пункта, тогда как годом ранее – в августе 2017 года — держался на отметке 68 пунктов. До этого индекс был еще ниже: в июле 2016 года он оказался на уровне 38 пунктов, а в ноябре 2015 года – 35 пунктов.

Станция метро WTC Cortlandt в Нью-Йорке. 8 снтября 2018
© AP Photo / Patrick Sison
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"Страхи россиян, связанные с террористической угрозой, достигли исторического минимума: в 2018 году индекс опасений снизился до 34 пунктов. За все время проведения исследований значения индекса колебались в диапазоне 37-55 пунктов", — отмечается в релизе ВЦИОМ.

Исследования на эту тему центр стал проводить с 2000 года. Как свидетельствуют результаты последнего опроса, сегодня опасения за себя и близких в этом вопросе в той или иной мере высказывают 56% россиян (против 66% в 2017 году). Каждый пятый респондент (20%) полагает, что ни он сам, ни его близкие не станут жертвами теракта (рост с 12% годом ранее). Еще 24% участников опроса либо не задумывались над этим, либо затруднились ответить на вопрос.

По данным ВЦИОМ, главными источниками террористической угрозы наряду с террористической группировкой ИГ* наши сограждане называют США (это самые популярные ответы, каждый из них озвучили по 17% опрошенных). Вторым наиболее распространенным ответом стала Украина – по мнению 8% россиян, террористическая угроза в отношении российских граждан исходит от этой страны.

"По мнению большинства наших сограждан (80%), президент Владимир Путин уделяет борьбе с терроризмом достаточно внимания. При этом каждый десятый опрошенный (9%) утверждает, что этой проблеме уделяется слишком много внимания. Обратного мнения придерживаются 6% респондентов", — выяснили социологи.

Заключенный. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, обратил внимание на то, что многие респонденты фактически поставили знак равенства между понятиями терроризма и внешней угрозы.

"Год назад, в самый разгар сирийских событий, основной причиной беспокойства представлялся радикальный ислам в разных его проявлениях. Сегодня главным источником такой угрозы россияне наряду с запрещенной в России организацией ИГ* называют Соединенные Штаты, а также Украину. То есть в наших представлениях терроризм сегодня – это "товар" прежде всего импортный, вполне вероятно – поставляемый из-за океана или ближайшим соседом", — цитирует пресс-служба ВЦИОМ слова эксперта.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 августа 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2000-2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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