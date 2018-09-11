Глава Колымы: заседание Госсовета показало, что Дальний Восток приоритетен

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Врио губернатора Колымы Сергей Носов заявил, что после заседания президиума Госсовета есть понимание, что Дальний Восток занимает приоритетную позицию.

Избирком Магаданской области в понедельник завершил пересчет бюллетеней, по итогам которого выяснилось, что Сергей Носов победил на выборах губернатора, набрав 81,51% голосов.

"Нам необходимо сейчас определиться, проработать с федеральными министерствами, в каких программах мы участвуем, какие объекты финансируются, где мы в этих федеральных программах. После вчерашнего Госсовета есть понимание, что Дальний Восток идет в приоритете, я думаю, что это поняли все федеральные министры, осталось выполнить", — сказал Носов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2018.

По его словам, непременное условие — чтобы было понимание, что все работы будут выполнены в установленные сроки.

"Вот на этом сейчас нужно сосредоточиться, готовиться к реализации указа. Это идет через бюджет, готовим бюджет 19 года. Нужно четко понимать, что и как мы будем делать в течение этих пяти лет, и 19 год — это начало, главное — его не потерять на старте", — отметил Носов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.