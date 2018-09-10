ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин принес извинения журналистам, которые были задержаны в воскресенье в Екатеринбурге в ходе освещения несанкционированной акции, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что на несогласованном митинге и шествии в воскресенье были задержаны порядка 30 человек. Среди доставленных в полицию были и три корреспондента местных изданий. По данным местных СМИ, журналисты поставили в известность сотрудников полиции, что выполняют профессиональные обязанности, и показали пресс-карты, тем не менее в их отношении были оформлены протоколы о правонарушениях.

"Я присутствовал на встрече (главы МВД и корреспондентов), она проходила почти полтора часа. Во время круглого стола все задали свои вопросы и получили ответы, Михаил Анатольевич (Бородин) и журналисты детально обсудили сложившуюся ситуацию. За действия полиции он принес свои извинения и гарантировал провести проверку", – сказал собеседник агентства, отметив, что протоколы будут отменены.

"Безусловно, из этой ситуации стоит сделать выводы обеим сторонам. Журналисты должны помнить, что стоит иметь бейджи и яркие жилеты с надписью "пресса" на массовых мероприятиях, чтобы они могли избежать провокаций", – добавил Горелых.

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