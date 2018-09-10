Барнаульский ресторан назовет бургер в честь нового алтайского губернатора

БАРНАУЛ, 10 сен — РИА Новости. Барнаульский ресторан быстрого питания презентует новый бургер "VIKTOR PETROVICH", изготовленный из местных продуктов, и назовут его именем нового губернатора Алтайского края Виктора Томенко, победившего на выборах главы региона, рассказал РИА Новости директор по развитию ресторана Евгений Ноздрачев.
Отметим, что любителям мирового фаст-фута уже знакомы бургеры имени Барака Обамы, суп в честь Мао Цзэдуна и десерт Дональда Трампа.
Действующий врио губернатора Алтайского края Томенко после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы региона, за него проголосовали 53,6%. По данным избиркома, второе место, по предварительным данным, занимает Владимир Семенов от ЛДПР с 16,20%, третье — кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,14%, четвертое — Андрей Крылов от Партии роста с 13,46%.
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