Барнаульский ресторан назовет бургер в честь нового алтайского губернатора

БАРНАУЛ, 10 сен — РИА Новости. Барнаульский ресторан быстрого питания презентует новый бургер "VIKTOR PETROVICH", изготовленный из местных продуктов, и назовут его именем нового губернатора Алтайского края Виктора Томенко, победившего на выборах главы региона, рассказал РИА Новости директор по развитию ресторана Евгений Ноздрачев.

"Бургер " VIKTOR PETROVICH" появится в меню с 12 сентября, для его приготовления будут использовать только алтайские продукты: муку высшего сорта для выпечки булочек, куриные грудки для котлет, тепличные томаты и зелень, алтайский сыр. Изюминкой станет уникальный деревенский соус, приготовленный с добавлением домашних яиц. Сытная порция будет весить около 300 граммов", — сказал Ноздрачев.

Отметим, что любителям мирового фаст-фута уже знакомы бургеры имени Барака Обамы, суп в честь Мао Цзэдуна и десерт Дональда Трампа.

Действующий врио губернатора Алтайского края Томенко после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы региона, за него проголосовали 53,6%. По данным избиркома, второе место, по предварительным данным, занимает Владимир Семенов от ЛДПР с 16,20%, третье — кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,14%, четвертое — Андрей Крылов от Партии роста с 13,46%.

Другие новости региона читайте здесь>>