Володин поддержал предложение об отказе от пенсионных преференций

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законодательную инициативу об отказе депутатов и сенаторов от пенсионных преференций и надеется, что эта идея найдет поддержку и у других парламентариев.
Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, предусматривающие отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.
На вопрос журналистов о том, поддерживает ли он лично эту инициативу, Володин ответил утвердительно. "Этот законопроект однозначно, думаю, я и мои коллеги поддержим. Там дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок", — сказал Володин.
"Уточнение, возможно, требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, а правильно ли он поступил. Достаточно один раз взвесить, принять решение. И такое право у депутатов должно быть", — пояснил спикер Госдумы, говоря о содержании законопроекта.
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.