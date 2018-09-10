Володин поддержал предложение об отказе от пенсионных преференций

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законодательную инициативу об отказе депутатов и сенаторов от пенсионных преференций и надеется, что эта идея найдет поддержку и у других парламентариев.

Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, предусматривающие отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли он лично эту инициативу, Володин ответил утвердительно. "Этот законопроект однозначно, думаю, я и мои коллеги поддержим. Там дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок", — сказал Володин.

"Уточнение, возможно, требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, а правильно ли он поступил. Достаточно один раз взвесить, принять решение. И такое право у депутатов должно быть", — пояснил спикер Госдумы, говоря о содержании законопроекта.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям. © РИА Новости / Александр Кондратюк Перейти в фотобанк Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. © Инфографика Возраст выхода на пенсию в разных странах

При этом он подчеркнул, что решения, которые имеют отношение лично к депутатам, для парламентариев будут "самыми простыми", а вот над решениями, которые имеют отношение к гражданам РФ, Госдума будет работать скрупулезно.